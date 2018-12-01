Топ-4 опасных продукта для здоровья [ Редактировать ]
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Диетологи назвали четыре продукта, от которых стоит отказаться навсегда. Исключению из рациона подлежат те продукты питания, которые не просто бесполезны, а опасны для здоровья человека, пишет "Здоровье и Красота".
Топ-4 продукта, которые опасны для нашего организма:
- Маргарин. Специалисты призывают воздерживаться от употребления маргарина в пищу, а также от продуктов, в которых он содержится (в основном это готовые кондитерские изделия и выпечка). Он опасен тем, что содержит в себе огромное количество транс-жиров, образуемых в процессе химической модификации растительных жиров, из которых он производится. При частом или ежедневном их употреблении у человека серьезно возрастает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы, печени, онкологических заболеваний.
- Фастфуд. Такая пища также становится источником опасных транс-жиров, помимо которых в ней также присутствуют насыщенные жиры, консерванты, искусственные красители и ароматизаторы. Постоянное употребление быстрой еды пагубно сказывается на состоянии желудка и кишечника, увеличивает риск развития аллергических реакций, предупреждают диетологи.
- Колбасные изделия. Ученые утверждают, что многие продукты этого ряда содержат в себе "букеты пищевой химии", способные вызывать болезни ЖКТ, бесплодие и даже недостатки в детском развитии.Особенно опасна копченая колбаса, она содержит больше жира и канцерогенных продуктов копчения, чем та же вареная колбаса", заявили эксперты.
- Газированные напитки. По словам специалистов, такие напитки содержат даже не большое, а просто огромное количество сахара, и потому бьют по поджелудочной железе, угрожая организму возможным панкреатитом и диабетом второго типа. Кроме того, в газировке имеются вредные Е-добавки.
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