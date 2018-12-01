Бойовики почали знову обстрілювати наші позиції вдень

Бойовики почали знову обстрілювати наші позиції вдень. Під такий прицільний вогонь разом із військовими потрапила й наша знімальна група. Під час запису інтерв'ю в них поцілили ворожі стрілки.

Бойовики почали знову обстрілювати наші позиції вдень. Під такий прицільний вогонь разом із військовими потрапила і наша знімальна група. Під час запису інтерв'ю в них поцілили ворожі стрілки.

Ось так, посеред дня, бойовики відкривають вогонь, переривають тишу. Уже третю добу ворог поводиться на промзоні агресивно.

"Начались и днем и почему-то всегда в районе трех часов - это необычно он был вчера в 3 часа 25 минут", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України.

"ПК, работает. А вот, пожалуй ста, 25 ВОГ. Це тільки що рпг… было вот, пример, как посреди дня работает вражеский пулеметчик по окопу окоп разбирает".

"Нет зеленки, все открыто. Вот вы видели - снимали интервью и начали стрелять".

Вогонь бойовики відкривають за найменшого руху. У нашому випадку - під час спроби групи вийти з окопу.

"Снайпер пытается попасть по моим подчиненным, когда они просто двигаются по окопам, он делает несколько прострелов там, где окоп обсыпался, где голова немного выглядывает и он ждет момент", - говорить Олександр, військовослужбовець Збройних Сил України.

"Так как они, получается, стреляют с бойнички - не слышим выход, а це приход, когда хлопки", - говорить Ігор, військовслужбовець Збройних Сил України.

Кулемети, снайперські постріли - бойовики нарощують інтенсивність вогню, і тоді наші оборонці отримують наказ дати відповідь.

Коротка перерва - бійці заряджають зброю, адже знають - такий прицільний вогонь швидко не закінчиться.

Командир помічає і нові влучання. Зовсім поряд зі своїм кулеметом.

"Залетело только что в бойницу даже свеженькое осталось на плите, на стыке кусочек откололся. Я тут уже знаю кардую, я уже вижу сразу".

І навіть якщо куля пролетіла повз, ризик отримати поранення - доволі високий.

"Пасна не столько пуля сколько рикошет самой пули или осколки бетона, который крошится, может в глаза попасть".

За стінкою лунають розриви від гранат та влучання пострілів з РПГ.

"Прокидывают 25 ВОГами - это подствольная граната 30 калибра. Может рассчитывают опять, что мы двигаемся где-то, ходим".

Військові засікли вогневі точки найманців, і влучними пострілами їх вдається вгамувати.