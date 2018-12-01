В Україні щорічно споживається, але не оплачується півмільярда кубометрів газу. А це - понад 6 мільярдів гривень збитків. Чому виникла така ситуація та як цьому можна зарадити? Знають наші кореспонденти.

Згідно із законом, усі розрахунки за газ повинні здійснюватися за обсяг блакитного палива, приведеного до стандартних умов. За цими стандартами, газ від видобувної компанії через НАК "Нафтогаз" надходить до розподільчих підприємств. Але споживачам продається не в стандартних, а в робочих умовах, без урахування температур.

"Когда газ поставляется газоснабжающей компании, он считается как газ, поставленный при температуре 20 градусов. Соответственно по законам физики при температуре 20 градусов, газа будет больше, чем при температуре 9 градусов, через счетчик. То есть газа будет больше. Для того, чтобы уравновесить, все игроки на рынке, все газопоставляющие компании, они договариваются между собой. Мы считаем объем газа при температуре 20 градусов, или при температуре зимней -10 градусов, соответственно объемы будут разные. НАК "Нафтогаз" считает газ при температуре 20 градусов, те объемы которые поставляются облгазу он пересчитывает с коэфициентом", - говорить Валентин Землянський, експерт з питань енергетики.

Всю різницю за розрахунки НАК "Нафтогаз" записує як борги. Але сплачувати їх постачальники не можуть, адже від споживачів гроші за такий собі "втрачений газ" - не надходять. Тож довелося вводити коефіцієнти газу.

"Облгазы в октябре месяце - они выставили с приведенным к стандартным условиям, вот это коэфициент, он составляет от одного куба до пяти кубов поставленных, в зависимости от температурных режимов. Может быть больше для разных, для разных областей, но не больше девяти кубов на сто кубометров газа, которые поставлены потребителю. НКРЕКП своим решением запретил облгазам пересчитывать, но в данном случае опять возникнет задолженность облгазов перед НАК "Нафтогазом", потому что деньги которые требует "Нафтогаз" просто неоткуда будет взять", - говорить Валентин Землянський, експерт з питань енергетики.

За словами експертів, таким чином "Нафтогаз" намагається встановити контроль і над внутрішнім ринком постачання газу, ліквідувати інші компанії. Фактично - створює монополію.

"Направлена на те, щоб все-таки довести до банкрутства, до якогось такого тяжкого стану самі облгази, це ми бачимо по багатьох заходах, які відбуваються в нашому напрямку. Компанія НАК "Нафтогаз" просто не хоче виділитись і показати на увесь світ в нашій державі, що це їхня ціна, це їхня вартість, це вони відстоювали, що Укргазвидобування має триста-чотириста відсотків собівартості", - говорить Андрій Курмаз, заступник голови асоціації газового ринку України.

Експерти називають два шляхи вирішення проблеми. Перший - переглянути стандарти, за якими рахують обсяги блакитного палива.

"В Європі, давно перебудувались в плані цього, в них стандартні умови це 0 градусів, як фахівець я вважаю, що Україна має перейти на ноль градусів, оскільки 20 градусів, ми вимірюємо тільки в червні в липні, а весь інший період ми маємо приводити до стандартних умов", - говорить Андрій Курмаз.

Другий - радикально змінити принцип розрахунку. Спеціалісти пропонують рахувати блакитне паливо не в кубічних метрах, а в кіловат-годинах. Таким чином українці сплачуватимуть лише за використаний газ, незалежно від обсягів постачання. А монополіст - втратить можливість маніпулювати цінами та обсягами газу.