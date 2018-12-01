Протесты в Париже: полиция арестовала более 200 активистов [ Редактировать ]
Парижская полиция к вечеру 1 декабря арестовала 200 участников движения Желтых жилетов, еще 100 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.
Демонстранты начали устраивать массовые беспорядке: швыряли снаряды, жгли автомобили и громили торговые фасады.
В то же время полиция применяла слезоточивый газ и водометы.
Ранее сообщалось о 81 задержанном участнике движения.
Демонстранты из движения Желтых жилетов устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют снижения налогов и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже. Сотрудники французской полиции начали задерживать демонстрантов.
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