Лидеры стран G20 приняли итоговую декларацию [ Редактировать ]
Лидеры стран, входящих в "Большую двадцатку", приняли декларацию по итогам проходившего в Аргентине саммита. Она опубликована на официальном сайте G20.
Декларация состоит из 31 пункта и приложения, в котором перечисляются принятые на уровне министров и рабочей группы документы.
Одним из главных пунктов стало заявление о необходимости реформировать Всемирную торговую организацию.
Отмечается, что сейчас ВТО не достигает своих целей и есть возможности для улучшения ее работы.
Напомним, что Трамп отменил встречу с Путиным из-за Украины на саммите G20.
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