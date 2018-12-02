Астрологи говорят, что пришло время подводить итоги и справляться со всеми оставшимися проблемами и задачами. Этот период будет очень активным и судьбоносным. Жизненная энергия находится на высоком уровне, поэтому для вас есть мало чего невозможного.

Овен

Сегодня весь день вам будет казаться, что все вокруг не правы, кроме вас. На почве этого могут возникнуть разногласия и конфликты, которые необходимо поскорее уладить. В работе пытайтесь ничего не упускать мимо своего внимания. Завершите все финансовые операции. Если вы одалживали деньги - скорее верните долг.

Телец

Тельцам сегодня может пригодиться их деловая хватка. Если вы чувствуете в чем-то подвох, то не стесняйтесь спрашивать прямо. С родными людьми постарайтесь не выяснять отношений, иначе поссоритесь еще больше.

Близнецы

Любые деловые вопросы сегодня будет решаться легко и без противоречий. Вы вызываете у людей доверие, чем поднимаете свой авторитет в их глазах. В отношениях могут возникнуть мелкие конфликты, но они несущественны.

Рак

Если вы решили получать второе образование, занялись изучением иностранного языка или записались на курсы, то все это вам удастся легко. Больше времени проводите на свежем воздухе.

Лев

Астрологи предупреждают, что в последнее время вами движет агрессия и моральная усталость. Ваше раздражение можно понять и простить, что и сделают родные люди. Будьте осторожнее в финансовых вопросах.

Дева

Сегодня Девам стоит заняться домашними делами. Крайне осторожно отнеситесь к здоровью, могут возникнуть осложнение с давно забытой травмой.

Весы

Сегодня идеальный день для деловых переговоров. Есть все шансы улучшить свое финансовое положение, но этого вы сможете добиться только благодаря усилиями над собой. Сейчас не лучшее время для отдыха.

Скорпион

Скорпионам нужно научиться держат баланс между работой и личной жизнью. Не приносите в семью то, что не должно в нее попадать. Также займитесь своим здоровьем и не обещайте того, чего не собираетесь исполнять.

Стрелец

Стрельцы погрузятся целиком и полностью в свое творчество. Ваше хобби не просто приносит вам удовлетворение, ну и способно повысить ваш доход. В семейных отношениях стоит порадовать близких и родных людей.

Козерог

Звезды говорят, что вы идете в правильном направлении. Могут появиться люди, которые попытаются изменить вашу точку зрения, но не отступайте от своего. В отношениях с любимым человеком все будет замечательно. Старайтесь посвящать ему больше времени. На досуге займитесь уборкой в доме.

Водолей

Внесите больше ярких красок в личную жизнь. В последнее время ваш партнер заметно погрустнел их-за недостачи вашего тепла и внимания. В работе решайте все дела сами, не взвешивайте свои обязанности на чужие плечи.

Рыбы

Сегодня в любовных отношениях вам придется много чем жертвовать. Постарайтесь спокойно воспринимать, все, что с вами сейчас происходит. Есть вероятность, что придется выбирать между двух зол. Займитесь йогой, она настроит вас на необходимую волну и правильный поток мыслей.

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