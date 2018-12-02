Все ли вы знаете о причинах и профилактике диабета? Существует множество мифов, связанных с этим заболеванием. Подробнее об этом пишет "Сегодня".

Миф 1: Лучше заменить сахар медом

Мед, конечно, продукт натуральный. Но на 95-98% он состоит из фруктозы, глюкозы и сахарозы. То есть действует он на организм так же, как и обычный сахар, в котором сладкого "яда" больше лишь на 2-5%. Потому в рационе диабетиков меда должно быть не больше 1 ст. л. в день. Остальным людям - порядка 2 ст. л. в день.

Миф 2: Безопасна пища для диабетиков

Увы, реалии таковы, что производители не стесняются класть в свою продукцию трансжиры, которые ухудшают метаболизм, чем усугубляют состояние диабетиков. Плюс вместо сахара в диабетических продуктах используется декстроза, глюкоза, фруктоза, лактоза, ксилоза, ксилит, кукурузный сироп, кленовый сироп, солод, мальтодекстрин. Но смысла в замене нет, ведь это все тот же сахар.

Миф 3: При диабете высок риск ожирения

При нездоровой поджелудочной железе не может быть нормального метаболизма, а это действительно может привести к ожирению. Но все же первопричина такой взаимосвязи не диабет. Наоборот, ожирение является причиной потери чувствительности тканей к инсулину.

Миф 4: Диабетикам - осторожнее со спортом

Диабетику умеренные физические нагрузки - бег, плавание, езда на велосипеде - вдвойне полезнее, чем здоровым людям: для работы мышцам требуется глюкоза, и потому в организме уменьшается уровень сахара.

Миф 5: У худых людей диабета быть не может

Диабет 1-го типа передается по наследству независимо от конституции человека.

Диабет 2-го типа провоцируется развитием метаболического синдрома, который ведет в том числе к набору веса (о его роли - выше). Но потерю чувствительности к инсулину вызывает жир не подкожный, а тот, что окружает печень и поджелудочную железу, а он может быть и у людей с нормальным весом, и даже у худышек. Хотя это и нечастое явление.

Миф 6: При тучности сахар всегда повышен

В подавляющем большинстве случаев ожирение - признак метаболического синдрома, который рано или поздно может вылиться в диабет, а соответственно, уровень глюкозы в крови у тучного человека станет высоким. Но набрать вес может и тот, кто, наоборот, страдает гипогликемией. Притом причиной сниженного уровня сахара в крови (меньше 3,9 ммоль/л натощак) будет опухоль в поджелудочной железе, в том числе злокачественного характера. Дело в том, что патологические ткани постоянно продуцируют инсулин, который и "поедает" сахар, из-за чего его уровень в крови падает. А поскольку инсулин имеет анаболические свойства, то в организме начинает накапливаться жир.

Потому если вы нормально питаетесь, не имеете чрезмерных физических и умственных нагрузок, то низкий уровень сахара в крови требует дополнительных обследований вашего организма.

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