Украинский блогер, телеведущая и фитнес-тренер Мирослава Ульянина часто делится в Instagram советами по здоровому образу жизни. Недавно она рассказала о пользе японского чая матча.

"Мне кажется, о моей любви к японскому чая матча не знает только ленивый. Потому что напиток стоит моей любви. Кто еще не знает, что это, напоминаю", - написала Мирослава в своем Instagram.

- Оригинальный матча - родом из Японии. Тогда он вкусный, ароматный, цвета зеленой молодой травы. Но его любят подделывать. Китайцы, конечно. Разница - очевидна. Китайский матча - серо-зеленый, аромат и вкус - не выражены;

- Урожай матча собирают вручную и только 1 раз в году, перед сбором кусты закрывают от солнечных лучей, чтобы увеличить количество аминокислот и хлорофилла в листьях, чем предоставить им насыщенного темно-зеленого цвета и сладковатого привкуса;

- У матча в 137 раз больше антиоксидантов, чем в обычном зеленом чае, в 60 раз больше, чем в шпинате;

- Матча повышает физическую выносливость на 24%;

- В 1/2 чайной ложки матча - 289 мг растительного белка (когда в зеленом чае - всего 3 мг).

- Содержит много микроэлементов (калий, железо, кальций), витаминов (А, группа B, C, Е, K)

- Включает мощные антиоксиданты - катехины - которые борются со свободными радикалами (профилактика рака).

- Содержит аминокислоту L-Теанин (L-Theanine), которая стимулирует синтез альфа-волн, которые расслабляют, но не вызывают сонливости (японские монахи заваривали матча для медитаций), а также гормонов дофамина и серотонина, которые улучшают настроение, способствуют лучшей работе памяти и концентрации внимания.

"Я пью матча, просто заваривая водой, или же матча латте: матча с молоком. Но обязательно выбираю растительное. Обычно это миндальное молоко, которое я готовлю сама", - добавила Мирослава Ульянина.

Ранее мы писали, какие продукты нельзя есть на завтрак.