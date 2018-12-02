Чай матча: самые полезные свойства [ Редактировать ]
Украинский блогер, телеведущая и фитнес-тренер Мирослава Ульянина часто делится в Instagram советами по здоровому образу жизни. Недавно она рассказала о пользе японского чая матча.
"Мне кажется, о моей любви к японскому чая матча не знает только ленивый. Потому что напиток стоит моей любви. Кто еще не знает, что это, напоминаю", - написала Мирослава в своем Instagram.
- Оригинальный матча - родом из Японии. Тогда он вкусный, ароматный, цвета зеленой молодой травы. Но его любят подделывать. Китайцы, конечно. Разница - очевидна. Китайский матча - серо-зеленый, аромат и вкус - не выражены;
- Урожай матча собирают вручную и только 1 раз в году, перед сбором кусты закрывают от солнечных лучей, чтобы увеличить количество аминокислот и хлорофилла в листьях, чем предоставить им насыщенного темно-зеленого цвета и сладковатого привкуса;
- У матча в 137 раз больше антиоксидантов, чем в обычном зеленом чае, в 60 раз больше, чем в шпинате;
- Матча повышает физическую выносливость на 24%;
- В 1/2 чайной ложки матча - 289 мг растительного белка (когда в зеленом чае - всего 3 мг).
- Содержит много микроэлементов (калий, железо, кальций), витаминов (А, группа B, C, Е, K)
- Включает мощные антиоксиданты - катехины - которые борются со свободными радикалами (профилактика рака).
- Содержит аминокислоту L-Теанин (L-Theanine), которая стимулирует синтез альфа-волн, которые расслабляют, но не вызывают сонливости (японские монахи заваривали матча для медитаций), а также гормонов дофамина и серотонина, которые улучшают настроение, способствуют лучшей работе памяти и концентрации внимания.
"Я пью матча, просто заваривая водой, или же матча латте: матча с молоком. Но обязательно выбираю растительное. Обычно это миндальное молоко, которое я готовлю сама", - добавила Мирослава Ульянина.
Ранее мы писали, какие продукты нельзя есть на завтрак.
по теме
Смерть для желудка: самые вредные напитки
От тяжелых для переваривания напитков первым при этом страдает желудок
Алкоголь может стать "лекарcтвом" против рака
Мeдики cдeлaли нeoжидaннoe зaявлeниe пo пoвoду упoтрeблeния aлкoгoля.
Как есть меньше сладкого
Сахар - такая же плохая привычка, как курение и употребление алкоголя
Почему пить много воды вредно?
Медики установили, что чрезмерное употребление воды вредно для здоровья
Отказ от мяса: 8 лучших источников белка
Существует стойкий миф, что белок содержится только в продуктах животного происхождения