На Донбасі бійці збудували у окопах затишну хатку [ Редактировать ]
На Сході України відносне затишшя. Утім армійці перебувають у повній готовності. Наші військові кореспонденти побували на українських позиціях. Репортаж з Луганщини - далі.
Завжди напоготові, заряджений кулемет - гордість піхотинців на цій позиції.
"Крупнокаліберний кулемет НСВТ - він взагалі застосовується як зенітний кулемет командира танка", - говорить Владислав, військовослужбовець Збройних Сил України.
Модифікована волонтерами зброя ніколи не підводить. Владислав із захватом розповідає про переваги кулемета. Головна - що тривалість безперебійної стрільби значно збільшилася.
"Короба по 50 штук у ленті, але якщо можна скріпити більше - ДШКА не витримував такого температурного навантаження плюс вага і простота", - говорить Владислав, військовослужбовець Збройних Сил України.
Чи не щоночі з нього піхотинці відбивають бажання противника атакувати.
"Коли група заходить 8 чоловік розподіляється на дві по чотири, починають провокаційний вогонь хвилюючий вогонь з підствольних. Він якщо не прицільний, вони сподіваються щоб ми всю увагу приділили цій хвилюючий групі, а інша виконує свої задачі", - говорить Владислав, військовослужбовець Збройних Сил України.
На нульовому рубежі, попри обстріли, піхотинцям вдалося створити домашній затишок. Підземна хатка зведена власноруч із любов'ю, каже Сергій.
"Кирпич, пісок, глина і руки бійців - збудували з нуля. Побілили, щоб це було естетично, щоб було приємно військовослужбовцям", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил Україну.
Грубка-мазанка дає можливість економити дрова, по-хазяйськи пояснює Сергій. На фронт він пішов, лишаючись діючим головою сільради. Громадою керує дистанційно. Порядок намагається підтримувати й на передовій. У бліндажі бійці мають навіть бібліотеку.
"Бібліотеку збирали по старому селу, де закинуті хати знайшли бібіліотеку в одній хаті криша біла розбита дощом заливало".
Для колишнього вчителя інформатики справжньою несподіванкою стала знахідка - біографія Сократа. У мирному житті він її не встиг дочитати.
"Повість його юних літ як він повстрічав своє перше кохання. Гадки не мав, що колись ту саму книжку побачу на війні в розбитій хаті ми зайшли, а вона перед ногами лежить", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.
Та головною гордістю бійців є лазня, зведена теж власноруч.
"Душова тут кімната. Парилка - тут бійці паряться. Виходять, обмиваються - бочка стоїть, утеплена з водою, можна побритися-помитися".
З матеріалами допомогли волонтери. Зводити та облаштовувати приміщення доводилося й під кулями, та головне - бажання навіть у нелюдських умовах почуватися людиною.
"Фронт, фронтом, а людина має відчувати, що вона людина".
по теме
На Донбасі за добу бойовики провели сім атак
Сім ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі попередньої доби. Втрат серед бійців ЗСУ немає
Денний бій на Авдіївській промзоні
Бойовики почали знову обстрілювати наші позиції вдень. Під такий прицільний вогонь разом із військовими потрапила й наша знімальна група
На Донбасі ширшає географія ворожих обстрілів
На Сході поранено одного українського військовослужбовця. Також під час бойових дій зник солдат - Сергій Проданюк, наразі його розшукують. Про це повідомили у штабі
На Донбасі військові дають відповідь на провокації ворога
На Сході поранено одного українського військовослужбовця. Також під час бойових дій зник солдат - Сергій Проданюк, наразі його розшукують. Про це повідомили у штабі. Станом на 18 годину, російські найманці 9 разів порушували режим припинення вогню
На Донбасі під час бою зник солдат
На передовій зник солдат. Це сталося під час бою, зараз його розшукують. Крім того, один віськовий сьогодні був поранений. Бойовики відкривали вогонь дев'ять разів, причому стріляли переважно із забороненої зброї
На Донбасі зафіксували снайперів із Росії
Двох українських військових було поранено на сході країни минулої доби. Ворог обстріляв наші позиції 14 разів. З 120-міліметрових мінометів окупанти били в районі Луганського та Хутора Вільного. З мінометів 82-го калібру та гранатометів - по Кримському та Гнутовому