На Сході України відносне затишшя. Утім армійці перебувають у повній готовності. Наші військові кореспонденти побували на українських позиціях. Репортаж з Луганщини - далі.

Завжди напоготові, заряджений кулемет - гордість піхотинців на цій позиції.

"Крупнокаліберний кулемет НСВТ - він взагалі застосовується як зенітний кулемет командира танка", - говорить Владислав, військовослужбовець Збройних Сил України.

Модифікована волонтерами зброя ніколи не підводить. Владислав із захватом розповідає про переваги кулемета. Головна - що тривалість безперебійної стрільби значно збільшилася.

"Короба по 50 штук у ленті, але якщо можна скріпити більше - ДШКА не витримував такого температурного навантаження плюс вага і простота", - говорить Владислав, військовослужбовець Збройних Сил України.

Чи не щоночі з нього піхотинці відбивають бажання противника атакувати.

"Коли група заходить 8 чоловік розподіляється на дві по чотири, починають провокаційний вогонь хвилюючий вогонь з підствольних. Він якщо не прицільний, вони сподіваються щоб ми всю увагу приділили цій хвилюючий групі, а інша виконує свої задачі", - говорить Владислав, військовослужбовець Збройних Сил України.

На нульовому рубежі, попри обстріли, піхотинцям вдалося створити домашній затишок. Підземна хатка зведена власноруч із любов'ю, каже Сергій.

"Кирпич, пісок, глина і руки бійців - збудували з нуля. Побілили, щоб це було естетично, щоб було приємно військовослужбовцям", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил Україну.

Грубка-мазанка дає можливість економити дрова, по-хазяйськи пояснює Сергій. На фронт він пішов, лишаючись діючим головою сільради. Громадою керує дистанційно. Порядок намагається підтримувати й на передовій. У бліндажі бійці мають навіть бібліотеку.

"Бібліотеку збирали по старому селу, де закинуті хати знайшли бібіліотеку в одній хаті криша біла розбита дощом заливало".

Для колишнього вчителя інформатики справжньою несподіванкою стала знахідка - біографія Сократа. У мирному житті він її не встиг дочитати.

"Повість його юних літ як він повстрічав своє перше кохання. Гадки не мав, що колись ту саму книжку побачу на війні в розбитій хаті ми зайшли, а вона перед ногами лежить", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Та головною гордістю бійців є лазня, зведена теж власноруч.

"Душова тут кімната. Парилка - тут бійці паряться. Виходять, обмиваються - бочка стоїть, утеплена з водою, можна побритися-помитися".

З матеріалами допомогли волонтери. Зводити та облаштовувати приміщення доводилося й під кулями, та головне - бажання навіть у нелюдських умовах почуватися людиною.

"Фронт, фронтом, а людина має відчувати, що вона людина".