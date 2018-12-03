У німецькому Нюрнберзі відкрився всесвітньо відомий різдвяний ярмарок. Через велику кількість дощаних кіосків його називають маленьким дерев'яним містом. Чим там розважають та пригощають гостей - знає Оксана Гашева.

У повітрі аромат прянощів та глінтвейну, а довкола вогні та сотні яток. Так вас зустріне один з найпопулярніших європейських ярмарків у Нюрнберзі. Щороку від кінця листопада й до початку Різдва це місце відвідують два мільйони людей. Стількох захоплених відвідувачів можна побачити хіба що в Діснейленді.

Тут, на ярмарку, всюди торгують сотнею видів ковбасок, пряниками, теплими напоями та солодким мигдалем. Сувенірні крамниці обвішані лускунчиками та ялинковими кульками. Люди ніби поринають у дитинство: катаються на каруселях, розмальовують свічки, печуть імбирні пряники, надсилають друзям листівки з казки.

"Я раніше бував у Нюрнберзі, але не на різдвяні свята. Зараз тут надзвичайно цікаво, аж очі розбігаються. Ще й глінтвейн можна придбати чи не на кожному кроці - це чудово! А ще тут я скуштував імбирний хліб із вишневою начинкою, вкритий шоколадом. Це просто неймовірно! Насолоджуюсь кожною миттю, проведеною тут", - говорить Майкл Чилет, відвідувач ярмарку.

Відкриває ярмарок його символ - різдвяний янгол. Щороку на цю почесну роль обирають найвродливішу дівчину міста. Обраниця в золотому вбранні виходить на балкон храму Богоматері та оголошує про початок святкування. Після чого спускається і роздає подарунки дітям.

"Ми з друзями тут просто в гостях, ми туристи. Зараз у Нюрнберзі навчається мій друг, тож я подумала - це чудова нагода заодно відвідати відомий ярмарок. Я тут уперше, і мені вже кортить усе оглянути", - говорить Маріан Ейкмеєр, відвідувачка ярмарку.

На вулицях міста можна побачити зображення ангелів та сніжинок. Доповнюють атмосферу традиційного сімейного свята театралізовані вистави про народження Христа.

"Тут не лише великий вибір страв та красиві декорації. А й особлива атмосфера - всі такі щасливі, усміхнені. Думаю, причина такого успіху - це дух Різдва. Це ж таке прекрасне свято. Усе, що з ним пов'язане, теж стає прекрасним", - говорить Чарльз Хупс, відвідувач ярмарку.

Закінчуються предріздвяні гуляння 24 грудня. Однак лише для того, щоб дати дорогу головному святу, яке відбудеться наступного дня, - Різдву Христовому.