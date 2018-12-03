Протести у Парижі: поліція затримала 400 мітингарів [ Редактировать ]
До трьох зросла кількість жертв "паливних протестів" у Парижі. Поранено понад сотню людей, з них 23 правоохоронці. Пікетники трощили вітрини крамниць, підпалювали автівки, Тріумфальну арку розмалювали образливими надписами на адресу президента Макрона. Затримано 400 мітингарів.
Нагадаю, протести у Франції виникли через збільшення цін на пальне. Еммануель Макрон доручив уряду провести сьогодні перемови з представниками так званих "жовтих жилетів".
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Розбиті вітрини, зачинені магазини та сотня поранених. У Франції вже третю суботу поспіль масштабні акції "жовтих жилетів". Люди не погоджуються зі збільшенням податку на пальне та дорожнечею життя в країні. Загалом на протести вийшло понад тридцять тисяч людей. Як пройшов "спекотний" день у Парижі?
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Акції "жовтих жилетів" у Парижі президентові Франції Еммануелеві Макрону нагадали кадри з місця воєнних дій. Про це він сказав під час засідання кабінету міністрів. А також додав, що не розуміє позиції тих політиків, які підтримують протестний рух