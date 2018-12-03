Під Черкасами браконьєри виловили із зимувальної ями на Дніпрі понад 300 кілограмів риби. Майже сотню сомів, кількох товстолобів та сазанів. Коли перевантажували все з човна в автомобіль, їх побачив рибоохоронний патруль.

Одному зловмиснику вдалося втекти, його зараз шукають. Поліція порушила кримінальне провадження, винуватцям загрожує штраф, який визначить суд.