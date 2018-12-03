На Донбасі під час бою зник солдат

На передовій зник солдат. Це сталося під час бою, зараз його розшукують. Крім того, один віськовий сьогодні був поранений. Бойовики відкривали вогонь дев'ять разів, причому стріляли переважно із забороненої зброї