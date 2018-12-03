На Донбасі за добу бойовики провели сім атак [ Редактировать ]
Сім ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі попередньої доби. Втрат серед бійців ЗСУ немає. З настанням сутінок окупанти обстріляли оборонні укріплення Об'єднаних сил біля Станиці Луганської, Красногорівки і Лебединського. Цілили бойовики з гранатометів і кулеметів.
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