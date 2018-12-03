Адвокати більше 20 провідних адвокатських об`єднань, національних та міжнародних юридичних фірм висловили свою підтримку проекту Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" №9055. Про це йдеться у їх спільному зверненні до Голови Верховної Ради України та народних депутатів.

В зверенні зазначається, що законопроект № 9055 відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам, суттєво вдосконалює засади організації та діяльності адвокатури та дозволяє забезпечити її прогресивний розвиток в інтересах суспільства і цілях справедливого правосуддя. Законопроект, зокрема:

Суттєво розширює професійні права та гарантії, які дозволять адвокатам бути дієвими захисниками своїх клієнтів та рівноправними учасниками судового процесу;

Впроваджує правила доступу до професії без корупційних ризиків;

Передбачає збалансовану систему дисциплінарної відповідальності;

Направлений на побудову сильної та незалежної системи адвокатського самоврядування.

Автори звернення також зазначають, що законопроект 9055 вперше в історії української адвокатури пропонує надати самостійність та реальні повноваження регіональним органам адвокатського самоврядування, які є найближчою ланкою до адвокатів. Всі адвокати матимуть реальне, а не декларативне право брати участь в самоврядуванні.

Нагадаємо, що минулого тижня із підтримкою законопроекту виступила громадська організація "Трансперенсі Інтернешнл Україна". Експерти організації оцінюють його як такий, що спрямований на подолання та запобігання корупції як загалом в адвокатській діяльності, так і в діяльності органів адвокатського самоврядування, а також системи правосуддя в цілому.

Раніше позитивний висновок щодо зазначеного проекту закону надали експерти Ради Європи, зазначивши, що він "є кроком вперед у порівнянні з редакцією Закону "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", що діє з 2012 року".