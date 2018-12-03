Фото из Чернобыля стало одним из лучших снимков года [ Редактировать ]
На ежегодном международном фотоконкурсе Historic Photographer of the Year объявили лучшие исторические фотографии года. Об этом говорится на сайте конкурса.
Главным победителем назвали фото Даниэля Бартона. На снимке изображен муниципалитет Мон-Сен-Мишель во французской Нормандиию.
Автор: Дэниель Бартон. Муниципалитет Мон-Сен-Мишель во французской Нормандии
В шорт-лист вошло и фото, снятое в украинской Припяти - его сделал фотограф Дейв Сэл.
Автор: Дейв Сэл. Припять, Украина
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