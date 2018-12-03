На ежегодном международном фотоконкурсе Historic Photographer of the Year объявили лучшие исторические фотографии года. Об этом говорится на сайте конкурса.

Главным победителем назвали фото Даниэля Бартона. На снимке изображен муниципалитет Мон-Сен-Мишель во французской Нормандиию.

Автор: Дэниель Бартон. Муниципалитет Мон-Сен-Мишель во французской Нормандии

В шорт-лист вошло и фото, снятое в украинской Припяти - его сделал фотограф Дейв Сэл.

Автор: Дейв Сэл. Припять, Украина

Смотрите также самые волнующие факты о Чернобыле, о которых вы еще не знали.