Санта-Клауси влаштували масовий спуск на лижах [ Редактировать ]
Зо дві сотні Санта-Клаусів одночасно з'їхали зі схилу в американському штаті Мен. Передріздвяний масовий спуск влаштовують вже 19 років поспіль.
Щоразу лижники та сноубордисти збираються у найбільшому в штаті гірському курорті, аби у вбранні Дідів Морозів проїхатися місцевими схилами. Окрім веселощів, захід має благодійну мету.
Учасники збирають гроші на подарунки до свята та допомогу нужденним. Цього разу на доброчинність передадуть чотири тисячі доларів.
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