Учасники збирають гроші на подарунки до свята та допомогу нужденним

Зо дві сотні Санта-Клаусів одночасно з'їхали зі схилу в американському штаті Мен. Передріздвяний масовий спуск влаштовують вже 19 років поспіль.

Щоразу лижники та сноубордисти збираються у найбільшому в штаті гірському курорті, аби у вбранні Дідів Морозів проїхатися місцевими схилами. Окрім веселощів, захід має благодійну мету.

Учасники збирають гроші на подарунки до свята та допомогу нужденним. Цього разу на доброчинність передадуть чотири тисячі доларів.