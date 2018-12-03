Днепр окутал туман (фото) [ Редактировать ]
Утром 3-го декабря Днепр окутал туман. Молочная дымка опустилась на зимний город и скрыла его очертания, пишет "Информатор".
Поэтому на дорогах города плохая видимость. Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
На днях Карпаты засыпало снегом.
по теме
Prev Next
02 декабря 2018 17:10
Волшебный Киев зимой: самые красивые фото
Перед такой картиной не устоит даже тот, кто не очень любит фотографировать
30 ноября 2018 19:50
Карпаты засыпало снегом (фото)
30 ноября в некоторых регионах Карпат высота снежного покрова достигала 33 сантиметров
14 ноября 2018 09:40
В Киеве выпал первый снег (фото)
В течении дня ожидаются сильный снегопад, дождь и гололед
13 ноября 2018 10:30
В Крыму выпал первый снег (фото)
Во вторник, 13 ноября, в Крыму выпал первый снег.
01 декабря 2018 19:59
Под Киевом обрушилась крыша спортзала с детьми (фото, видео)
1 декабря в городе Вишневое, в спортзале Favorite Fit, обрушилась крыша