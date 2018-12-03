В Украине стартуют масштабные сборы резервистов и военнообязанных [ Редактировать ]
С 3 декабря в Украине стартуют масштабные сборы резервистов и военнообязанных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
Это связано с введением военного положения в 10 областях Украины.
В частности, состоятся сборы как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток).
Таким образом, предполагается, что все сборовые мероприятия будут завершены до начала новогодних праздников.
Ранее Порошенко заявил, что Россия наращивает войска на границе с Украиной.
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