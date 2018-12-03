С 3 декабря в Украине стартуют масштабные сборы резервистов и военнообязанных. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

Это связано с введением военного положения в 10 областях Украины.

В частности, состоятся сборы как в составе бригад (до 15 суток), так и в составе учебных центров (до 20 суток).

Таким образом, предполагается, что все сборовые мероприятия будут завершены до начала новогодних праздников.

Ранее Порошенко заявил, что Россия наращивает войска на границе с Украиной.