Популярный мессенджер прекращает свою работу [ Редактировать ]
Сервис мгновенного обмена сообщениями и организации видеоконференций Google Hangouts прекратит существовать для обычных пользователей.
Сразу оговорим, что речь о классическом приложении Hangouts. Точная дата закрытия проекта пока не определена. Известно, что закрывать классический Hangouts будет постепенно, переводя пользователей на приложения Hangouts Meet и Hangouts Chat, которые сейчас входят в пакет приложений для корпоративных пользователей G Suite.
Судя по всему, Hangouts Meet и Hangouts Chat, которые были представлены в марте 2017 года, получат потребительские версии. Собственно, именно они и заменят классический Hangouts. Будут ли у потребительских Hangouts Meet и Hangouts Chat какие-либо отличия от корпоративных, пока неизвестно. Но, вероятнее всего, что никаких различий не будет.
В целом это решение напрашивалось сразу после разделения Hangouts на Hangouts Meet и Hangouts Chat в 2017 году, учитывая, что забрасывать классическое приложение Hangouts Google начала еще раньше.
Ранее мы писали о том, что сообщения в популярном мессенджере станут платными.
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