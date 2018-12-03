В Чернигове начались масштабные военные учения по боевой стрельбе (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 3 декабря, в Черниговской области, начались военные тактические учения по боевой стрельбе.
Как заверили военные, плановые тактические учения механизированной бригады по боевой стрельбе никак не связанные со сборами резервистов и введением военного положения. Разве что это способствовало тому, что теперь обучение будут проходить в сокращенном режиме.
В этот день военные имитировали условия приближения к реальным боевым действиям. Собственно бойцы также отрабатывали уничтожение противника с различных видах боя в условиях наступления противника и отражения его атаки. Планировали отработать и ситуацию с привлечением авиации, однако через очень густой туман, этого не удалось сделать. В целом бойцы показали очень слаженную работу.
Обучение посетило высшее руководство Вооруженных сил Украины, в том числе и сам президент Петр Порошенко. Вместе с ним приехали зарубежные коллеги - командующие сухопутных войск Канады и США в Европе.
Напомним, с 3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов.
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