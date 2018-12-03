В понедельник, 3 декабря, в Черниговской области, начались военные тактические учения по боевой стрельбе.

Как заверили военные, плановые тактические учения механизированной бригады по боевой стрельбе никак не связанные со сборами резервистов и введением военного положения. Разве что это способствовало тому, что теперь обучение будут проходить в сокращенном режиме.

В этот день военные имитировали условия приближения к реальным боевым действиям. Собственно бойцы также отрабатывали уничтожение противника с различных видах боя в условиях наступления противника и отражения его атаки. Планировали отработать и ситуацию с привлечением авиации, однако через очень густой туман, этого не удалось сделать. В целом бойцы показали очень слаженную работу.

Обучение посетило высшее руководство Вооруженных сил Украины, в том числе и сам президент Петр Порошенко. Вместе с ним приехали зарубежные коллеги - командующие сухопутных войск Канады и США в Европе.

Напомним, с 3 декабря в Украине начались масштабные сборы резервистов.