Иногда нам совсем не хочется ничего делать. В таких ситуациях мы тратим на дела гораздо больше времени и сил, чем требуется.

Чтобы взять и начать качественно делать то, чего не хочется, важно прибегнуть к некоторым хитростям. Вашему вниманию несколько проверенных способов от Work.ua.

Планируйте

Иногда апатию можно объяснить тем, что вы просто тонете в делах и не знаете, как справиться со всеми обязанностями. Попробуйте каждое утро составлять план задач.

Записывайте все, чем планируете заняться в течение дня. Не стоит держать это в голове: так вы только загружаете мозг лишней информацией и добавляете себе стресса.

Составили? Теперь выделите три приоритетные задачи. Если все дела одинаково важны, отметьте наиболее тяжелые и неприятные. Именно за них и возьмитесь в первую очередь. Многие начинают с простейших, но это не лучшая стратегия, если только вы не хотите потратить энергию на кучу мелких обязанностей, а в конце дня осознать, что так и не сделали главного.

Сконцентрируйтесь

Одна из самых распространенных причин невнимательности, усталости и низкой производительности – такая распространенная сейчас многозадачность.

Лучше все-таки не распыляться на несколько дел одновременно. Приучите себя концентрироваться на чем-то одном.

Попробуйте устранить факторы, которые отвлекают и не дают вам спокойно работать: переведите телефон в режим полета, закройте страницу социальных сетей, выключите звуковые сообщения. Не проверяйте электронную почту каждые десять минут, вместо этого введите для себя правило разбирать письма три раза в день – утром, перед тем, как пойти на обед и вечером.

Выберите самое важное

Если вы все равно ничего не успеваете, вероятно, что в вашем списке дел осталось много лишнего. Подумайте, от чего еще можно отказаться. Хотя бы на некоторое время. Это могут быть безнадежные проекты, над которыми вы страдаете только из упрямства, просьба коллег, никому ненужные отчеты, бесконечные сборы и совещания.

Успеть абсолютно все невозможно, поэтому необходимо выбрать то, что действительно важно, а от остальных избавьтесь без сожаления.

Иногда сделать выбор не так просто. Например, когда вы разрывается между несколькими хобби. Если это отнимает ваши силы, то от чего-то все равно придется отказаться. Лучше сосредоточиться на одном задании, чем полностью исчерпать запас энергии и потерять интерес ко всему.

Откажитесь от перфекционизма

Перфекционисты часто недовольны собой и плодами своего труда. Они тратят очень много сил даже на незначительное задачи, а любую ошибку воспринимают как настоящую катастрофу.

Пытаясь достичь совершенства во всем, вы не только зря тратите время, но и зарабатываете стресс.

Если внутренний критик заставляет вас без конца переписывать давно готовую презентацию, заставьте его замолчать. Вместо того чтобы стремиться к идеалу, научится останавливаться на отметке "достаточно хорошо". Расслабьтесь и получайте удовольствие от того, что делаете.

Отдохните

Если вы не робот, в течение дня вам необходимы маленькие паузы, чтобы восстановить силы. Позволяйте себе пятиминутный отдых через каждый час. Во время перерыва полностью отключайтесь от рабочих проблем. Можно подышать свежим воздухом, выпить чаю с коллегами или сделать несколько несложных физических упражнений.

Полноценный отдых нужен и после работы. Вы почувствуете себя намного энергичнее, если начнете ложиться спать вовремя, заниматься спортом, чаще гулять и меньше сидеть у компьютера.

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