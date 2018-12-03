Кінець дружби з Росією, розмінування територій та звільнення українських моряків. Нардепи визначились з робочими планами.

Як працюватимуть парламентарії у передостанній пленарний тиждень цього року - розкаже Ксенія Барвіненко.

Закони до свята. На честь міжнародного дня людей з інвалідністю в парламенті розглянуть законопроекти, спрямовані на їх захист.

"Ми будемо підтримувати блок законопроектів щодо захисту людей з інвалідністю 4 грудня, також наша фракція підтримає пропозицію розглянути в четвер блок національної безпеки та оборони, і один із них - ми повністю підтримуємо голову Верховної ради - це законопроект про протимінну діяльність", - заявив Артур Герасимов, голова фракціїї "Блок Петра Порошенка".

"Дуже важливо на цьому тижні проголосувати ті законопроекти, які в пакеті, комплексно, будуть вирішувати питання життєдіяльності і питання захисту прав наших інвалідів. Це мільйони наших людей, які, нажаль, не можуть вільно пересуватись, не можуть працювати, як інші громадяни - люди, в буквальному розумінні цього слова - з обмеженими можливостями, а держава для цього і створюється, щоб захищати найслабших", - наголосив Сергій Каплін, народний депутат, голова комітету ВРУ з питань соціальної політики.

І щоб ці законопроекти ухвалити, лідери фракцій закликають парламент мобілізуватися.

"Я закликаю голів фракцій, на завтра, коли в порядку денному стоять законопроекти, спрямовані на покращення соціального стану людей з інвалідністю - забезпечити явку депутатів своїх фракцій і груп. Я переконаний, що ці законопроекти і допомога людям з інвалідністю повинні об'єднати весь наш зал", - наголосив Максим Бурбак, голова фракції "Народний фронт".

Не оминули увагою і земельні питання. Лідер "Батьківщини" вимагала продовжити мораторій на продаж землі. За словами Юлії Тимошенко, ініційований нею законопроект був зареєстрований у Раді ще два роки тому. І навіть пройшов через профільний комітет.

"Закон 5476 - це закон нашої команди про продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель. Але в той же час, є безліч інших законопроектів від інших партій. Нам треба їх об'єднати. Тому хотілось би, щоб це негайно було поставлено на голосування. А крім того - це тарифи. Це неможливо допустити", - заявила Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина".

Згадали нардепи і про українських моряків, які перебувають в Росії.

"Згадати про долю наших моряків, які є першими офіційними військовополоненими українськими. Ми вимагаємо їхнього звільнення без всякого торгу, не може бути ніякого суду і судилища, тому що військовополонених не судять, їх віддають", - наголосила Ірина Геращенко, зам.голови Верховної Ради України.

Саме через порушення прав людини, за словами представника президента в парламенті, Україна припинить дію договору про дружбу з Росією. Відповідний законопроект вже зареєстрували в Раді, і відзначили як невідкладний.

"Президентом запропоновано законопроект, про припинення - не розірвання, не непролонгацію, а припинення дії договору про дружбу і співробітництво з РФ. Це логічний крок після того, як зі сторони РФ в односторонньому порядку, фактично, всі пункти цього договору були порушені, і територіальна цілісність, і поважання прав і свобод громадян і невтручання у внутрішні справи України", - наголосила Ірина Луценко, представник президента у Верховній Раді України.

Розпочати роботу нардепи планують з постанов, які блокують підписання бюджету на наступний рік. І вже одразу готові за них не голосувати. А вже в четвер перейдуть до питань, що стосуються національної безпеки. Зокрема планують проголосувати законопроекти про розмінування територій та прилеглу зону. Говорили нардепи і про справи церковні:

"Я пропоную проговорити щоб для служіння нової помісної Православної церкви, для служіння священників міг використовуватись і собор Святої Софії в Києві, як найважливіший і ключовий собор українського православ'я. Я переконаний, що собор Святої Софії має стати головним собором Української помісної Православної церкви".

До порядку денного таку пропозицію спікера парламенту одразу не включили, і нардепи розійшлись обговорити це питання.