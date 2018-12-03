На аукціон виставили обладунки героя "Зоряних війн" [ Редактировать ]
Навіщо американська поліція розшукує двох закоханих? І скільки коштує світловий меч із "Зоряних війн"? Про це та інше - в нашому огляді.
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Дві сотні Санта-Клаусів одночасно з'їхали з гори в американському штаті Мен. Таку передріздвяну розвагу влаштовують уже 19 років поспіль. Щоразу лижники та сноубордисти збираються на найбільшому в штаті гірському курорті, аби у костюмах Дідів Морозів проїхатися місцевими схилами. Проте це не тільки веселощі. Учасники збирають гроші на подарунки до свята та допомогу нужденним. Цього разу на доброчинність передадуть 4 тисячі доларів.
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Благодійністю займалися і у столиці однієї з найбідніших країн світу. У Каракасі Санта-Клаус пройшовся головними вулицями й привітав малечу з прийдешніми Різдвом та Новим Роком. Аби створити справжню казкову атмосферу - Санта дарував дітям іграшки, одяг та солодке. Акцію "Санта на вулиці" проводять із 2006 року.
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Поліція Нью-Йорка розшукує молоде подружжя - аби повернути весільну обручку. Молодий чоловік вирішив зробити пропозицію своїй дівчині на площі Таймс-Сквер, але випадково випустив каблучку в каналізаційний люк. Це на камерах спостереження побачили правоохоронці і вирішили допомогти парі, діставши перстень. Тепер вони намагаються знайти закоханих, щоб повернути їм втрачене.
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Світловий меч Люка Скайуокера продадуть на аукціоні щонайменше за 200 тисяч доларів. Культовий предмет, який світ побачив у першій частині саги "Зоряні війни" - виставили на торги ще минулого тижня і початкова ціна становила 70 тисяч. Окрім меча, з молотка підуть знамениті шоломи пілотів та деякі костюми головних героїв. Подібний аукціон влаштовують не вперше. Минулого року за рекордні два з половиною мільйонів доларів продали знаменитого дроїда R2D2.
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