Росія не пускає адвокатів до українських моряків [ Редактировать ]
До українських моряків не пускають адвокатів. Як повідомив їхній захисник Микола Полозов, він досі не отримав допуску до в'язнів, яких утримують у СІЗО "Лефортово".
За його даними, на полонених чинять психологічний тиск і намагаються їх дезорієнтувати. Не пускають до бранців і омбудсмена.
Людмила Денісова вже звернулася до ФСБ і російського уповноваженого з прав людини Тетяни Москалькової, щоб відвідати ув'язнених військових.
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