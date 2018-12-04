Почему нельзя целовать в глаза [ Редактировать ]
Суеверия и приметы издревле преследуют человека. Одним из них является утверждение, что нельзя целовать любимого человека в глаза.
Откуда взялось это суеверие и почему так широко распространилось?
История суеверия
Все суеверия уходят корнями в историю и тесно связаны с языческими обрядами, культами. Наши предки считали глаза человека отражением его внутреннего мира, души. Поэтому, когда человек умирал, то таким образом близкие закрывали ему веки и отправляли в последний путь. А значит смерть видела кого ей забирать на тот свет.
Почему нельзя целовать в глаза
- Если любимый мужчина поцелует в глаза свою женщину, то это неминуемо приведет к расставанию. Это может произойти совершенно спокойно и без ссор. Сперва человек просто охладеет к вам и, возможно, даже переедет в другой город. И как следствие этого - вы с ним больше не увидитесь.
- По другому поверью после поцелуя в глаза вы привлекаете к человеку смерть. Она считает, что так вы его пометили как умершего. И в этом случае ей необходимо его забрать. Соответственно, она начинает ходить за ним по пятам и навлекает постоянные беды. Такой поцелуй не способен привести к преждевременному летальному исходу, но он обеспечит постоянные нарастающие проблемы вокруг данного человека. И, конечно же, подпортит его энергетику.
Медицинская точка зрения
Дело в том, что у каждого из нас своя микрофлора на слизистых оболочках рта. Для нас "наши" бактерии безопасны, так как организм с ними "знаком". А для постороннего, даже родного человека они могут нести с собой проблемы со здоровьем. Слизистая глаз мало защищена от инфекции и проникнуть болезнетворным бактериям по слизистым оболочкам достаточно просто.
Поэтому при поцелуях в глаза могут возникать инфекционные заболевания слизистых. Которые не приятны и могут таить в себе скрытую угрозу самому зрительному органу.
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