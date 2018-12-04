Депутатів закликали припинити дію угоди про дружбу з Росією [ Редактировать ]
Петро Порошенко вніс у Раду законопроект про припинення дії угоди про дружбу з Росією. На сайті парламенту - документ позначено як невідкладний. За словами представника президента в Верховній Раді Ірини Луценко, цей законопроект - відповідь України на численні порушення угоди з боку Росії.
"Це логічний крок після того, як за сторони РФ в односторонньому порядку фактично всі пункти цього договору були порушені, і територіальна цілісність, і поважання прав і свобод громадян і невтручання у внутрішні справи України", - говорить Ірина Луценко, представник президента у Верховній Раді України.
по теме
Петро Порошенко вніс в Раду законопроект про припинення дії договору про дружбу з Росією
Президент України Петро Порошенко вніс у Раду законопроект про припинення дії угоди про дружбу з Росією.
Воєнний стан не передбачає негайної мобілізації - Порошенко
Петро Порошенко сказав, що підтримує пропозицію секретаря РНБО щодо запровадження воєнного стану на 60 діб і наголосив Україна має неспростовні докази того, що агресія була не помилкою чи випадковістю, а цілеспрямованою дією
Порошенко обратился к России из-за ситуации в Азовском море
В понедельник, 26 ноября, президент Петр Порошенко обратился к руководству России
Верховна Рада проголосувала за бюджет
Годину тому Верховна Рада проголосувала бюджет. Депутати працювали всю ніч. Ухвалювали зміни до бюджетного і податкового кодексів
Вечірнє засідання Верховної Ради: Петро Порошенко закликав депутатів закріпити в Конституції курс України на ЄС та НАТО
До Верховної Ради прибув президент України Петро Порошенко - він закликав нардепів підтримати закріплення в Конституції курсу на НАТО та ЄС