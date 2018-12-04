Петро Порошенко вніс у Раду законопроект про припинення дії угоди про дружбу з Росією. На сайті парламенту - документ позначено як невідкладний. За словами представника президента в Верховній Раді Ірини Луценко, цей законопроект - відповідь України на численні порушення угоди з боку Росії.

"Це логічний крок після того, як за сторони РФ в односторонньому порядку фактично всі пункти цього договору були порушені, і територіальна цілісність, і поважання прав і свобод громадян і невтручання у внутрішні справи України", - говорить Ірина Луценко, представник президента у Верховній Раді України.