Україна чекає на відповідь Росії - на яких підставах там утримують наших моряків. Напередодні європейський суд з прав людини зобов'язав Москву надати цю інформацію. Про це президент України заявив під час Форуму з нагоди сімдесятиріччя Декларації з прав людини.

Саме Москва несе повну відповідальність за порушення прав людини на окупованих територіях Донбасу та в анексованому Криму. Про це заявив Петро Порошенко у своїй промові до учасників форуму. Президент нагадав про тисячі вбитих на сході України, численні випадки викрадень, катувань і пограбувань. Захоплення Росією українських моряків на Азові.

"Європейський суд з прав людини у відповідь на звернення України безпрецедентно в короткі терміни виніс термінове і важливе рішення. Він зобов'язав Росію надати інформацію щодо захоплення моряків, юридичних підстав їхнього утримання, місця їхнього утримання, спричинених поранень, медичної допомоги", - говорить Петро Порошенко, президент України.

Червоний Хрест також подав запит на відвідування українських моряків, щоб забезпечити їх медичною та правовою допомогою. Та відповіді - немає й досі.

"Права і гідність українських військових для нас є вищою цінністю і за нами в цьому прагненні весь вільний світ. Переконаний, що у світі не може бути спокою, поки в будь-якому куточку хтось може дозволити зневажати права і гідність іншої людини", - говорить Андрій Парубій, голова Верховної Ради України.

І ще одне болюче питання - виплата пенсій непереміщеним особам. Дотепер 150 тисяч літніх людей не отримують соцвиплат, бо проживають на непідконтрольних територіях. Омбудсмен Людмила Денісова зазначила, що відповідальність у цьому питанні - повністю несе країна-агресор.

"Відповідає на непідконтрольну територію та держава, яка окупувала територію, вона відповідає на всі ці питання, тому безумовно це Російська Федерація. Але головне питання це право на життя і воно зараз занепокоює ще більше ніж два роки тому", - говорить Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Людмила Денісова відзначила і особливий статус українських моряків, захоплених у Керченській протоці: вони є військовополоненими. А згідно з Женевською конвенцією, це не дозволяє розглядати їхню справу у звичайному суді, їх не можна тримати в СІЗО і обмінювати на будь-яких злочинців.