Военное положение: в УЕФА запретили матчи в Украине [ Редактировать ]
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проведение футбольных матчей под своей эгидой в тех регионах Украины, где введено военное положение. Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА, завершившееся в Дублине.
В коммюнике данного собрания отмечено, что "если матч проходит в регионе, в который можно попасть только через регион, в котором введено военное положение, то игра также должна быть перенесена".
В этом сезоне на период военного положения (если оно не будет продлено), на отечественных стадионах осталось провести два матча европейских клубных кубков, которые и проходят под эгидой УЕФА.
В четверг, 13 декабря, столичное "Динамо" сыграет в Киеве с чешским клубом "Яблонец" в последнем туре Лиги Европы. Этого поединка никакие ограничения не касаются, ведь в Киеве не объявлено военное положение.
Намного хуже придется донецкому "Шахтеру". 12 декабря "горняки" на условном "домашнем" поле сойдутся в решающем матче с французским "Лионом". Матч мог состояться в Харькове, но из-за этого решения "Шахтеру" придется искать новый стадион.
Ранее Порошенко сделал важное заявление относительно военного положения.
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