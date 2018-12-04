Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил проведение футбольных матчей под своей эгидой в тех регионах Украины, где введено военное положение. Такое решение было принято на заседании исполкома УЕФА, завершившееся в Дублине.

В коммюнике данного собрания отмечено, что "если матч проходит в регионе, в который можно попасть только через регион, в котором введено военное положение, то игра также должна быть перенесена".

В этом сезоне на период военного положения (если оно не будет продлено), на отечественных стадионах осталось провести два матча европейских клубных кубков, которые и проходят под эгидой УЕФА.

В четверг, 13 декабря, столичное "Динамо" сыграет в Киеве с чешским клубом "Яблонец" в последнем туре Лиги Европы. Этого поединка никакие ограничения не касаются, ведь в Киеве не объявлено военное положение.

Намного хуже придется донецкому "Шахтеру". 12 декабря "горняки" на условном "домашнем" поле сойдутся в решающем матче с французским "Лионом". Матч мог состояться в Харькове, но из-за этого решения "Шахтеру" придется искать новый стадион.

Ранее Порошенко сделал важное заявление относительно военного положения.