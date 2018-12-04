Медики назвали неожиданную пользу шампанского [ Редактировать ]
Психологи из Испании пришли к выводу, что нервным женщинам полезно выпивать небольшое количество шампанского. Исслдеование показало, что такая привычка помогает представительницам прекрасного пола, которые много нервничают, расслабиться и быть лучше защищенными от нейронных нарушений, пишет "Новости Ю".
"Употребление шампанского помогает нервным женщинам справляться со стрессом и повышает защиту их организма перед возрастными заболеваниями нейрофизиологического характера", - заявили сотрудники Института исследований продуктов питания в Мадриде.
Шампанское заставляет сосуды расширяться, благодаря чему алкоголь быстро попадает в кровь и растормаживает п внутренние блоки. В результате у нервных женщин снижается уровень тревожности и эмоциональной напряженности.
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