Зимние морозы и ледяной ветер – серьезное испытание для нежной кожи лица. Мы непроизвольно зажмуриваем глаза, противясь потокам холодного ветра, хмуримся, становится трудно дышать, слезятся глаза, от резкого контраста температур может разыграться насморк. Многие укутываются в шарф или прикрывают нос и рот шерстяной варежкой.

Предпочтительнее, конечно дышать через нос, так как таким образом воздух, проходя через шарф, хотя бы немного прогревается. Однако, существует мнение, согласно которому, подобные меры защиты от ветра и мороза могут привести к размножению в прилагаемой к лицу ткани болезнетворных микробов, способных поразить дыхательные пути человека.

От теплого дыхания действительно образуется влага, в которой могут появиться болезнетворные микробы, но при сильном морозе опасаться этого не стоит. Мороз, как и высокие температуры губительны для таких организмов. Главное, не забывать просушивать предметы гардероба по возвращению домой. Что же касается кожи лица, то мороз и конденсирующаяся в ткани влага может сыграть с ней очень злую шутку – сухость и шелушение, углубление имеющихся мимических морщин, зуд и жжение кожи, влага может кристаллизоваться и поцарапать кожу и самый опасный случай – обморожение.

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