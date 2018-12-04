Актер Виталий Ендовицкий скончался в одной из московских больниц. Он находился в клинике с конца ноября, когда у него случился инсульт.

Об этом сообщает "Блокнот Воронеж".

Актер умер в возрасте 49 лет.

Виталий Ендовицкий играл в театре-школе "Образ". Его можно было увидеть в таких сериалах, как "Универ", "След", "Карпов", "Свидетели", "Крыша мира", "Маруся", "Катина любовь", "Детективы". Ендовицкий также снимался в фильмах "Жизнь и судьба" и "Курьер из рая".

Недавно скончался легендарный футболист "Динамо".