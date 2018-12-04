С давних времен в народе утверждают, что женщины обладают особыми способностями, магическими. Астрологи утверждают, что некоторые знаки зодиака среди женщин способных навести даже порчу на человека. Об этом пишет Fishki.

Порча отличается от сглаза прежде всего тем, что требует даже некоторых обрядов и специальных фраз (заклинаний). В то время как, сглаз работает с помощью одной лишь мысли. Узнайте, женщины каких знаков зодиака могут наслать порчу

Водолей

У Водолеев неординарный ум и особый взгляд на мир. Начнем с того, что они верят в различного рода сглазы, привороты и порчи. После того, как они уверовали в сверхъестественные способности, женщины Водолеи могут начать углубленно изучать методики порчи.

У женщин-Водолеев есть врожденная склонность к магии и они чувствуют потребность в ее изучении.

Водолеи способны наслать порчу только, когда испытывают сильное эмоциональное потрясение. Если от женщины-Водолея ушел муж к другой женщине, то пиши-пропала. Счастья у них точно не будет.

Рак

Тихие спокойные, но очень эмоциональные женщины. Способны в буквальном смысле, менять судьбы людей. Среди Раков очень много женщин, которые состоят в различных сектах и тайных обществах.

Женщины-Раки очень эмоциональны и влюбчивы. Многие не добросовестные мужчины пользуются, такой слабостью и используют их в своих целях. После конечно не перезванивают. Бедная женщина проводит недели в слезах и зачатую грусть перерастает в злость.

Очень часто Раки насылают порчу связанную со здоровьем. Если вы вдруг заболели то вспомните, переходили ли вы дорогу женщине-Раку, возможно стоит извиниться.

Рыбы

Эти женщины воистину удивительные. Они способны лечить близких людей одним лишь прикосновением. Эта способность у них с рождения. Рыбы чрезвычайно самоотвержены и способны принять пулю на себя, если того потребует ситуация.

Женщина-Рыба не терпит предательства, если ее близкий человек или лучшая подруга ее предали, рыба может жестоко отомстить. Очень часто Рыбы насылают порчу, у них это отлично получается, если они находятся в воде.

Сидя в ванной в слезах женщина-Рыба способна наслать порчу на обидчика лишь произнеся несколько слов.

Скорпион

Эти женщины склонны к магии с рождения. Могут сглазить человека на "раз". А уж если "заморочатся" по поводу всякого рода обрядов то способны даже довести обидчика до серьезной болезни или даже смерти, наслав на него порчу.

У женщин-Скорпионов, очень сильная энергетика и скверный характер. Поэтому нужно быть аккуратнее в общении с этими женщинами.

И Скорпионам нужно быть аккуратнее со своими мыслями. В минуты ярости вы можете нанести вред тем тем людям, которых больше всего любите.

Ранее мы писали о том, что какие знаки зодиака имеют "дурной глаз".