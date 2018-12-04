"Совсем поплохела": Ани Лорак жестоко раскритиковали (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Ани Лорак шокировала поклонников внешним видом. Об этом пишет "Лайм".
На российской "Песне года" Каролина блистала в сексуальном и дерзком образе. Исполнительница была замечена на концерте в юбке с высоким разрезом и майке, которую надела поверх спортивного бюстгальтера. Свой наряд звезда дополнила массивным колье и ярким бомбером.
Пользователи были разочарованы образом артистки и оставили свои негативные комментарии под фото:
"Одно лицо с Джокером", "Хит парад безвкусных нарядов", "Страшно что-то", "Что-то Лорак совсем поплохела", "Фотография просто жуть".
Ранее мы писали о том, что Ани Лорак высмеяли за новый образ.
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