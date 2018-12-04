Україна не піде на будь-які умови Росії в питанні визволення наших моряків. Про це заявив Петро Порошенко під час зустрічі з родичами полонених.

Президент зазначив: сьогодні він мав розмову з представниками вісімнадцяти країн, які підтримують українську сторону і готові посилити санкції проти агресора. Також Петро Порошенко впевнений: додому треба повернути і захоплені катери та встановити безпечну зону для українських суден у Керченській затоці.

"Ми не йдемо ні на які компроміси і коли кажуть: чи є якісь попередні умови для того, щоби ми робили будь-які подальші кроки - я кажу, що перший крок - воїни додому, не вашим неправедним судом судити наших хлопців, вони по статусу, по Женевській конвенції є військовополоненими і не підсудні жодному кремлівському суду", - заявив Петро Порошенко, президент України.