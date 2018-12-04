У каждого из нас время от времени чешется затылок. Народные приметы толкуют этот знак по-разному, пишет Sueveriya.

Слышали выражение "затылком чую"? Оно не случайно. Если верить приметам, то именно по этой области начинают бегать мелкие мурашки, когда против человека затевается заговор. Конечно, речь может идти о кознях врагов, пытающихся подсидеть вас на службе, или продуманной операции мошенников, подбирающихся к кошельку.

Но с тем же успехом зуд может предвещать всего лишь розыгрыш приятелей, которые никак не выйдут из детского возраста. В тонкостях людских отношений затылок не разбирается - чувствует работу чужой мысли, направленную против хозяина, и бьет тревогу. Ведите себя осторожнее, но волноваться не торопитесь.

Второй вариант приметы тоже связан с чужими мыслями, но на сей раз благожелательными: о владельце зудящего затылка тоскуют близкие. Если в этот момент вы находитесь в командировке или понимаете, что давненько не заезжали к родителям, немедленно исправьте ситуацию. Вреда от этого точно не будет.

Третий вариант предрекает обладателю чесоточного затылка проблемы. Источник их может таиться где угодно, но чаще всего предстоящие трудности связывают с недопониманием в семье. Будьте внимательнее, чтобы случайно не спровоцировать ссору, которая крепко опечалит вас. А навести порядок в отношениях будет ой как непросто! Голову сломаете, стараясь придумать способ помириться.

Иногда зуд в любой части головы объясняют тем, что человека скоро будут ругать - "устроят головомойку". Подумайте, где могли провиниться, и быстренько приведите дела в порядок. Если предсказание сбудется, по крайней мере, у вас будет аргумент в свою пользу.

Последняя версия насквозь мистическая. Если по затылку пробежал зуд, значит, за спиной в этот момент стоит призрак. Но не какая-то абстрактная фигура в простыне и цепях, а душа любящего человека, которая явилась поведать о чем-то важном. И не надо считать, что это событие непременно обернется печалью. Может быть, вас ожидают настолько грандиозные новости, что ради них оказалось не жаль и из одного мира в другой сбегать.

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