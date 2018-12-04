Аби облаштувати тут все витратили майже 15 мільйонів гривень

Запорізькі нацгвардійці отримали ключі від нових квартир. Усе це в рамках початку великої програми забезпечення житлом військовослужбовців Національної гвардії. Як відбувалося новосілля - бачили мої колеги.

У Юлії Лоренс свято, на яке родина чекала 15 років. Від емоцій у матері двох дітей перехоплює подих.

"Без комментариев. Знаете, как это - свершилось чудо. Наверное, так. Что наконец-то будет свой дом. Свое семейное гнездышко", - ділиться радістю Юлія Лоренс, дружина нацгвардійця.

Під житло у військовому містечку переробили колишню казарму, - кажуть у Нацгвардії. На першому поверсі буде гуртожиток. Вище - одно та двокімнатні квартири.

"Порахуй, скільки у нас кімнат. Рахуй, починай.!"

Аби облаштувати тут все витратили майже 15 мільйонів гривень. Гроші надало Міністерство внутрішніх справ.

"Порядка 1,5 року проводились роботи по переобладнанню. Це було приміщення, яке потребувало вкладень, для того, щоб можна було проживати", - розповідає Анатолій Мацюк, заступник командира в/ч 3033.

Ключі від квартир отримали 30 родин вояків Нацгвардії. Новоселів привітав голова МВС Арсен Аваков.

За словами міністра, це початок нової великої програми забезпечення житлом військовослужбовців Нацгвардії.

"С первого января 19 года заработная плата нацгвардейцев будет повышена на 30%. В 19 году будет реализован целый ряд дополнительных программ для Нацгвардии. В том числе программа для обеспечения жилья", - заявляє Арсен Аваков, міністр МВС.

Анонсував міністр і збільшення зарплати поліцейським та рятувальникам. Вона зросте на 30%. Щодо новоселів, то вони вже обговорюють, як гуртом тут зустрічатимуть Новий рік. І хоча меблів у кімнатах ще немає, принаймні своя ялинка біля будинку вже росте.