Чобітки та сумки із желатину. Естонський старт-ап пропонує новий шкірозамінник. Кажуть: він не шкодить довкіллю, на відміну від традиційних матеріалів зі шкіри. У чому секрет та які ще переваги має винахід естонців - дивіться далі.

Якщо скласти докупи всю шкіру, яку виробляють за рік у світі - нею можна було б вкрити територію Люксембургу. Це більш ніж 2 мільярди квадратних метрів. Молоді вчені з естонського міста Тарту запевняють: виробництво шкіри в традиційний спосіб - одна з найбільших загроз для довкілля.

"Проблема шкіряної промисловості в тому, що 95 відсотків матеріалу обробляють хромом. Це називається "хромовим дубленням". Насправді ж це - друге за поширеністю джерело забруднення у світі", - наголошує Март-Ерік Мартенс, підприємець.

Очистити стічні води від солей хрому практично неможливо. До того ж вироби, оброблені цим металом, на смітниках не розкладаються. Шкодять хімікати і людям, які працюють на виробництві. Натомість винахід естонців - екологічно чистий, не потребує багато води та електроенергії, і навіть "дає друге життя" відходам.

"Фактично, звичайна шкіра складається з молекул колагену, а наш продукт - з молекул желатину, які утворюються, якщо колагенові молекули розбити на маленькі частинки. Крім того, желатин можна отримати з кісток та шкіри тварин - а їх зазвичай викидають на смітник", - розповідає Март-Ерік Мартенс, підприємець.

Підприємці додають: "желатинова" шкіра ще й удвічі дешевша за інші замінники. А от наскільки якісна - говорити зарано. Поки що її випробовують на міцність і намагаються зробити більш схожою на справжню. Кажуть: їхній матеріал водонепроникний і буде доступний у різних кольорах та текстурах. Масове виробництво планують запустити 2020 року.