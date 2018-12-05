Психологи посоветовали попытаться понять и правильно выразить раздражение, а не контролировать его. Если долгое время носить негатив в себе, он начнет медленно отравлять человека изнутри.

Об этом сообщает Хроника.инфо.



Раздражение сообщает о потребностях, которые на данный момент не удовлетворены.



Иногда неприятную эмоциональную реакцию вызывают люди, которые сильно отличаются от вас.



Если запрещать себе открыто выражать чувства на людях, то те, кто себе это разрешает, будут неминуемо вызывать негативные эмоции. С раздражением не нужно бороться. Для начала нужно понять, о чем оно сигналит, и постараться удовлетворить свои потребности. Тогда и негатив уйдет сам собой.



В то же время любая отрицательная эмоция должна найти выход. Необходимо описать возникшие чувства, высказаться о своих физических ощущениях. Пока будете подбирать выражения, уже начнете успокаиваться.

Кроме того, недовольство нужно не только конструктивно, но и вовремя, так как невысказанное раздражение неминуемо будет расти.

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