Объединительный собор: Порошенко назвал дату создания поместной церкви [ Редактировать ]
Объединительный собор, на котором будет создана поместная церковь, пройдет 15 декабря.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает "РБК-Украина".
По его словам, Объединительный собор, на котором провозгласят создание автокефальной Православной церкви в Украине, утвердят ее устав и выберут предстоятеля, состоится 15 декабря в Святой Софии.
Он также отметил, что Вселенский патриарх Варфоломей подписал письма, которыми пригласил иерархов УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархов УПЦ Московского патриархата принять участие в соборе.
Ранее мы сообщали, что Андреевская церковь официально отошла Константинополю.
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