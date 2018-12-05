Венгрия продолжит блокировать проведение Комиссии Украина-НАТО [ Редактировать ]
Венгрия поддерживает территориальную целостность Украины, но будет следовать своей политике по защите интересов своей общины на украинской территории.
Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто после завершения первого дня министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает "Украинская правда".
По словам Сийярто, Венгрия будет блокировать проведение заседаний Комиссии НАТО-Украина до тех пор, "пока Украина не прекратит систематические нарушения прав венгерской общины".
"На нас оказывают сильное давление, чтобы отдать эту позицию. Если мы сдадимся, у нас не будет никаких других ресурсов для участия в жизни венгерской общины", - сказал он.
Министр отметил, что защита прав меньшинств неотделим от вопросов безопасности.
"Венгрия может разблокировать свое право вето, если украинцы сделают необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, проживающей на их территории, что соответствует двусторонним соглашениям и международному праву. Мяч на стороне Украины ", - добавил министр.
Глава МИД Украины Павел Климкин накануне заявил, что отношения двух стран находятся "на восходящей траектории" и Будапешт настроен на дальнейший прогресс.
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