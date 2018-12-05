По результатам опроса, проведенного в конце ноября 2018 года, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, большая часть опрошенных отдала бы свои голоса за Юлию Тимошенко (11,6%), Юрия Бойко (11,5%) и Петра Порошенко (9,3%). Об этом говорится в исследовании, опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Research Institute, Бельгия), сообщает 1news.

Другие кандидаты получили бы меньшую поддержку: Владимир Зеленский – 5,6%, Олег Ляшко – 5,1%, Анатолий Гриценко – 4,9% и Святослав Вакарчук – 4,2%. Среди других кандидатов наибольшую положительную динамику показал Илья Кива (2,3%). В опросе были указаны фамилии тех политиков, которые с наибольшей вероятностью примут участие в президентских выборах.

По словам исследователей, в то время как электоральное влияние таких событий как конфликт в Азовском море и введение военного положения будет заметно только впоследствии и потребует дополнительного исследования, более активная деятельность партий и отдельных политиков в конце осени уже успела существенно повлиять на настроения избирателей. Среди заметных тенденций отмечается рост электоральной поддержки Юрия Бойко и новообразованной "Оппозиционной платформы – За жизнь", а также положительная динамика небольших политических проектов. Среди негативных тенденций – проседание рейтинга "Оппозиционного блока", а также рейтинга Святослава Вакарчука, "от которого ожидали заявления о начале политического барьера, но он так и не сделал этого".

Что касается парламентских выборов, наибольшее количество голосов могут получить следующие партии: "Батькивщина" во главе с Юлией Тимошенко (12,3%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (9,8%), "Слуга народа" Владимира Зеленского (8,1%), "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (7,9%), Радикальная партия Олега Ляшко (6,2%) и "Оппозиционный блок" Вадима Новинского (5,3%). Другие политические партии, в частности, "Гражданская позиция" (Анатолий Гриценко), "Самопомич" (Андрей Садовый), "Свобода", Социалистическая партия Украины (Илья Кива), "Народный фронт" (Арсений Яценюк) и другие, имеют меньшие шансы на прохождение в новый состав парламента.

Результаты исследования приведены в таблицах.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Research Institute, Бельгия) в период с 26 ноября до 1 декабря 2018 года. Общее количество респондентов составило 2020 человек. Метод опроса – прямые интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.