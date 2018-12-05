Биолог из университета Индианы Чжэн Чжоу установил, что рисовые зерна способны накапливать мышьяк и другие токсины, попадающие в человеческий организм в процессе переваривания пищи. Подробный доклад был представлен на конференции американского Общества анализа рисков в Новом Орлеане, штат Луизиана, сообщает Independent.

Исследования показали, что в основном мышьяк попадает в пищу через местные грунтовые воды. В некоторых странах - например, Индии и Бангладеше около 25% источников влаги содержат соединения мышьяка, что оказывает негативное влияние на жизнь местного населения. Ученые выяснили, что зерна риса обладают свойством накапливать мышьяк в довольно большом объеме. При этом значительная его часть остается в зерновой мякоти как неорганическое соединение.

Если говорить о средних цифрах, то около 70-80% мышьяка попадает в рис из воды. Столько же проникает в тела людей и животных при переваривании пищи. Его высокое содержание в воде, трубах, посуде и иных предметах быта зачастую способствует развитию нарушений мозговой деятельности и в работе человеческого организма.

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