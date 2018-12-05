Украинский режиссер и мультипликатор Юрий Гриневич умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщили на странице Украинской студии анимационных фильмов в Facebook.

О причине смерти директора Одесской студии мультипликации ничего не сообщают. Со слов коллег режиссера известно, что он умер внезапно, его здоровье "подкосилось" за несколько дней.

В кинозале Одесской киностудии можно будет попрощаться с выдающимся украинским мультипликатором и режиссером Юрием Гриневичем в пятницу, 7 декабря.

Наиболее известными режиссерскими работами Гриневича являются "Каламбур", "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу".

Ранее мы писали о том, что умер режиссер легендарной трилогии "Властелин Колец".