"Маски-шоу" и "Каламбур": умер известный украинский режиссер [ Редактировать ]
Украинский режиссер и мультипликатор Юрий Гриневич умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщили на странице Украинской студии анимационных фильмов в Facebook.
О причине смерти директора Одесской студии мультипликации ничего не сообщают. Со слов коллег режиссера известно, что он умер внезапно, его здоровье "подкосилось" за несколько дней.
В кинозале Одесской киностудии можно будет попрощаться с выдающимся украинским мультипликатором и режиссером Юрием Гриневичем в пятницу, 7 декабря.
Наиболее известными режиссерскими работами Гриневича являются "Каламбур", "Джентльмен-шоу" и "Маски-шоу".
Ранее мы писали о том, что умер режиссер легендарной трилогии "Властелин Колец".
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