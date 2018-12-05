Бюджет-2019: Парубий подписал закон [ Редактировать ]
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год". Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.
Подписав закон, Парубий отметил:
Мы приняли этот бюджет, соблюдая все требования бюджетного законодательства - до 1 декабря.
По его словам, "это гарантирует, в первую очередь, уверенность каждого украинца, что в новый год мы войдем со сбалансированным бюджетом".
"И это означает, что мы точно получим макрофинансовую поддержку от наших международных партнеров", - подчеркнул Парубий.
Председатель Верховной Рады также отметил, что "это бюджет развития и роста".
"Но, по-моему, главное - что, как и в предыдущие четыре года, - это бюджет, в первую очередь, укрепление обороны и безопасности нашего государства", - добавил Парубий.
Ранее мы писали о том, что Рада разблокировала подписание законопроекта о бюджете на 2019 год.
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