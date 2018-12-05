Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2019 год". Об этом сообщили в пресс-службе Верховной Рады.

Подписав закон, Парубий отметил:

Мы приняли этот бюджет, соблюдая все требования бюджетного законодательства - до 1 декабря.

По его словам, "это гарантирует, в первую очередь, уверенность каждого украинца, что в новый год мы войдем со сбалансированным бюджетом".

"И это означает, что мы точно получим макрофинансовую поддержку от наших международных партнеров", - подчеркнул Парубий.

Председатель Верховной Рады также отметил, что "это бюджет развития и роста".

"Но, по-моему, главное - что, как и в предыдущие четыре года, - это бюджет, в первую очередь, укрепление обороны и безопасности нашего государства", - добавил Парубий.

Ранее мы писали о том, что Рада разблокировала подписание законопроекта о бюджете на 2019 год.