У світі влаштували полювання на сицилійську мафію

Десятки людей, причетних до італійської мафії, арештували сьогодні по всьому світу. Членів відомого італійського злочинного угруповання "Ндрангета" ловили у Нідерландах, Німеччині, Бельгії та навіть Південній Америці