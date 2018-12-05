В Італії затримали "хрещеного батька" мафії [ Редактировать ]
В Італії вполювали "хрещеного батька" сицилійської мафії. Поліція затримала імовірного ватажка іншої впливової здлочинної організації - "Коза Ностри". Це вісімдесяти-річний ювелір Сеттімо Мінелло.
Разом з ним до поліції забрали ще 45 кримінальних авторитетів. Затриманих звинувачують у шантажі, підпалах, нападах і незаконному носінні зброї.
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В Італії затримали "хрещеного батька" сицилійської мафії (відео)
Разом з ватажком "Коза Ностри" до поліції забрали ще 45 кримінальних авторитетів
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