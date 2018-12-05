Даосское учение фэн-шуй появилось в нашей стране относительно недавно, но уже получило большую популярность. Да и могло ли быть иначе, если эта ценнейшая восточная практика при помощи правильной организации пространства позволяет достичь гармонии в доме, сообщает Клубер.

Фэн-шуй не только дает советы по правильной организации пространства и расстановке мебели, а также ограждает нас от неправильных действий, которые могут нарушить баланс энергии в доме. В связи с этим давайте изучим 10 главных запретов, касающихся вашего жилища.

Нельзя вешать зеркало перед входом

Зеркало, которое висит напротив входа в дом, препятствует проникновению в ваше жилище положительной энергии. А ведь именно через дверь проходит главный поток, призванный сохранять мир и уют в вашей семье. Также нельзя, чтобы зеркала находились в супружеской спальни. В этом случае велика вероятность измены любимого человека и разлада в отношениях. В остальном же запретов на размещение зеркал в помещении нет, главное, чтобы они не были побитыми или треснутыми. Такие зеркала нужно немедленно убрать из дома. Также желательно, чтобы зеркала отражали человека в полный рост, а не показывали лишь фрагменты тела.

Не собирайте мусор напротив входной двери

Второй запрет касается мусора и хлама находящегося перед входной дверью. Это еще один объект, который отпугивает положительную энергетику и препятствует установлению гармоничных отношений между домочадцами. Любой хлам, любые ненужные вещи не должны быть в доме, и уж тем более перекрывать главную "артерию" проникновения счастья в жилище. Поэтому без сожаления прощайтесь с ненужными вещами и выносите их из дома, освобождая место для нужных и энергетически полезных вещей.

Отремонтируйте поломанные вещи

В доме не должно быть места вещам, которыми вы не пользуетесь из-за их поломки. Если таковые имеются, не пожалейте времени и денег, чтобы вернуть их в рабочее состояние. Если же вещь сломана окончательно, или вы просто перестали ею пользоваться, лучше избавиться от нее. По словам восточных мудрецов, каждая поломанная вещь забирает у человека одну проблему, а значит, избавившись от нее, вы существенно облегчите себе жизнь. И еще, следите за тем, чтобы у вас дома не протекали трубы и не текли краны, ведь с каждой потерянной каплей уходит и ваше счастье. Соблюдайте данное правило и увидите, как в вашу жизнь приходит радость и изобилие.

Полы на разном уровне - не лучшее решение

Если полы в вашем жилище имеют разные уровни, энергетике созидания циркулировать будет гораздо тяжелее. Она постоянно будет сталкиваться с препятствиями, из-за чего начнутся проблемы у всех жителей этого дома. По философии фэн-шуй разноуровневые полы разделяют судьбу на фрагменты, из-за чего у людей, проживающих в этом жилище, счастливые моменты начинают сменяться трагическими. Постарайтесь сделать так, чтобы полы во всем доме были на одном уровне. В этом случае вы перестанете натыкаться на препятствия в своей судьбе.

Избегайте выступающих углов в доме

Из запрета на разноуровневые полы вытекает и запрет на острые углы в вашем доме. В первую очередь - это относится к выступающим углам. Безусловно, добиться обтекаемых выступов не так просто, но постарайтесь хотя бы, чтобы острие угла не смотрело в место, где вы отдыхаете или проводите много времени. Кстати, негатив в дом несут и подвесные (натяжные) потолки. Старайтесь избавиться от таких потолков, приведя в порядок имеющийся бетонный или деревянный потолок.

Держите в чистоте ванную и уборную

Территория уборной и ванной должна содержаться в идеальной чистоте. Беспорядок в таких помещениях приводит к возникновению там негатива, который будет разрушать ауру вашего дома изнутри. Поэтому регулярно наводите там порядок и старайтесь лишний раз не держать двери этих помещений открытыми. И даже если у вас дома живет четвероногий друг, чей лоток находится в одной из этих комнат, сделайте встроенную дверцу, но не держите туалет или ванную открытыми.

Регулярно проветривайте помещение

Свежий воздух не только залог здоровья, но и гарантия положительной энергетики в доме. Когда вы по утрам и вечерам хоты бы на 15 минут открываете окна или форточки, вы не только избавляетесь от скопления вирусов и бактерий, грозящих простудными заболеваниями, но и открываете шлюзы для проникновения в жилище позитивной энергетики. А с ней вас ожидают здоровые, позитивные отношения.

Уделите внимание рабочему месту

Чтобы ваша работа была максимально продуктивной и приносила удовлетворение, задумайтесь о правильной организации рабочего места. В этом плане постарайтесь расположиться спиной к стене, не имеющей окон и дверей. Этим вы убережете себя от оттока творческой энергии. Позаботьтесь о рабочем столе и расположенных на нем предметах. Все должно быть расставлено так, чтобы обеспечивало хорошую работоспособность, а лишних предметов на столе быть не должно, чтобы ничего не мешало концентрироваться на основном деле.

Освободите пространство перед своим домом

Старайтесь, чтобы подход к вашему жилищу был открытым, не имел больших кустов и нагромождения автомобилей. Необходимо это для того, чтобы потоки созидательной энергии смогли проникать в дом без препятствий. Единственное, что допускает фэн-шуй, это посадку кустарников, которые отделяют проезжую часть от жилища. Кстати, правило свободного пространства распространяется и на прихожую. В ней не должно быть скопления обуви и огромного количества верхней одежды, свободно висящей на вешалках. Для вещей должны быть предусмотрены специальные шкафы и тумбы.

Оценивайте соседство вашего дома с другими зданиями

Пред покупкой дома не поленитесь оценить расположение вашего жилища по отношению к соседским домам. По фэн-шуй совершенно недопустимым является расположение дома рядом с больницей, кладбищем или тюрьмой. В этом случае о гармонии в доме можно просто забыть. Сюда же относятся и проходящие рядом с домом железнодорожные пути. Своим шумом поезда будут нарушать тишину, и разрушать гармонию в доме. Напротив, позитивную энергетику принесет соседство вашего жилища со сквером, парком или фонтанами.

Помните, когда вы меняете пространство вокруг себя, вы меняете собственную жизнь, а в хорошую или плохую сторону, зависит исключительно от вас самих!

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