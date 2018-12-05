У лідерах серед кандидатів у президенти залишається Юлія Тимошенко. За даними дослідницького центру Бьюрі-Країна, якщо б вибори відбувались найближчої неділі, за лідера партії "Батьківщина" свої голоси б віддали 11,6 відсотка респондентів.

З різницею в одну десяту відсотка - на другому місці - засновник "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко. Також у трійці лідерів - Петро Порошенко. Перевагу йому віддали 9,3 відсотка опитуваних.