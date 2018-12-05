Государственная миграционная служба Украины начала оформлять иностранцам виды на жительство в виде ID-карточек.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

Территориальные органы ГМС начали предоставлять соответствующую услугу с 4 декабря 2018 года. При этом, в соответствии с утвержденным постановлением Кабмина от 25 апреля 2018 о порядке оформления, выдачи, обмена, отмены, пересылки, изъятия, возвращения государству, признании недействительным и уничтожения вида на постоянное место жительства, замена документов старого образца на ID-карту не предусматривается.

Чтобы получить вид на жительство в Украине нового образца, нужно собрать необходимые документы и обратиться в подразделения ГМС или госпредприятия, которое принадлежит к сфере управления ГМС. Также соответствующая услуга предоставляется в центрах предоставления административных услуг по месту жительства иностранца или лица без гражданства.

В услугу включена государственная пошлина в размере 85 гривен, стоимость административной услуги в размере 253 гривен и стоимость бланка вида на жительство с бесконтактным электронным носителем - 291 гривна.

Напомним, Нацбанк прогнозирует снижение давления трудовой миграции украинцев на рост заработных плат.