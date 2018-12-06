В Австралії випустили на волю сумчастих борсуків білбі [ Редактировать ]
В Австралії уперше за 100 років випустили на волю сумчастих борсуків білбі. 30 тварин, які були у притулку, тепер житимуть на великій ділянці дикої природи неподалік від міста Наррабрі.
Територію огородили, адже без цього білбі навряд чи зможуть вижити. Їхня чисельність значно скоротилася на початку минулого століття, коли у лісах побільшало хижаків. Востаннє в дикій природі білбі бачили 1912.
Переселення борсуків до дикої природи - це важливий етап боротьби за їхнє виживання.
по теме
Бик з Австралії став героєм інтернету
Гігантський бик став зіркою мережі. Звати його Нікерс, живе на фермі в Австралії. Зростом тварина майже як баскетболіст Майкл Джордан - 1,94 м, важить півтори тонни. Гігантські розміри врятували Нікерсові життя: м'ясокомбінати не захотіли його забирати
Какая порода собак подходит вам по знаку зодиака
Собака - друг человека, а к выбору друзей стоит подходит ответственно
Как в фильме ужасов: на женщину свалились тысячи летучих мышей
Из-за жары тела животных начали разлагаться
Забавная реакция котов на кошачью мяту (фото)
Фотограф Эндрю Марттила посвящает своё время представителям семейства кошачьих, создавая различные тематические фотопроекты
Бобры сходили в магазин за закусками и попали на видео
В американском штате Массачусетс камеры видеонаблюдения сняли забавное видео