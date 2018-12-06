В Австралії уперше за 100 років випустили на волю сумчастих борсуків білбі. 30 тварин, які були у притулку, тепер житимуть на великій ділянці дикої природи неподалік від міста Наррабрі.

Територію огородили, адже без цього білбі навряд чи зможуть вижити. Їхня чисельність значно скоротилася на початку минулого століття, коли у лісах побільшало хижаків. Востаннє в дикій природі білбі бачили 1912.

Переселення борсуків до дикої природи - це важливий етап боротьби за їхнє виживання.