У Стокгольмі починаються урочистості до вручення Нобелівської премії [ Редактировать ]
У Стокгольмі сьогодні починають урочистості до вручення Нобелівської премії. Вони триватимуть увесь наступний тиждень.
Сама церемонія відбудеться 10 грудня у столичній філармонії. Цьогоріч премію вручатимуть 12 переможцям зі всього світу. До Стокгольму приїдуть лише 9.
96-річний американський фізик Артур Ешкін - найстаріший лауреат в історії премії, прибути не зможе через стан здоров'я. А ще двоє переможців Нобелівської премії миру, за традицією, отримуватимуть її в Осло.
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