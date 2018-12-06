Сама церемонія відбудеться 10 грудня у столичній філармонії

У Стокгольмі сьогодні починають урочистості до вручення Нобелівської премії. Вони триватимуть увесь наступний тиждень.

Сама церемонія відбудеться 10 грудня у столичній філармонії. Цьогоріч премію вручатимуть 12 переможцям зі всього світу. До Стокгольму приїдуть лише 9.

96-річний американський фізик Артур Ешкін - найстаріший лауреат в історії премії, прибути не зможе через стан здоров'я. А ще двоє переможців Нобелівської премії миру, за традицією, отримуватимуть її в Осло.